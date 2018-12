Eishockey in der NHL: Draisaitl und Edmonton verlieren viertes Spiel in Folge

Draisaitl und Edmonton verlieren viertes Spiel in Folge

Eishockey in der NHL

Edmonton Es läuft derzeit nicht bei den Edmonton Oilers um Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl. Die Kanadier kassierten gegen die Vancouver Canucks die vierte NHL-Pleite in Folge. Dominik Kahun und die Chicago Blackhawks haben es besser gemacht.

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben in der nordamerikanischen NHL die vierte Niederlage in Serie kassiert. Die Oilers mussten sich am Donnerstag (Ortszeit) im kanadischen Duell den Vancouver Canucks mit 2:4 (1:4, 1:0, 0:0) geschlagen geben.