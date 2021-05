NHL : Stützle gelingt erster Hattrick - Draisaitl mit Doppelpack

Winnipeg Tim Stützle hat für Ottawa seinen ersten Hattrick in der NHL erzielt. Damit hatte der 19-Jährige großen Anteil am 4:2-Sieg der Senators bei den Winnipeg Jets. Ebenfalls glänzend aufgelegt war Leon Draisaitl.

Tim Stützle hat zum ersten Mal in seiner Laufbahn in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL drei Treffer in einem Spiel erzielt. Dadurch führte der Angreifer die Ottawa Senators, die die Playoffs nicht mehr erreichen können, am Samstag (Ortszeit) zu einem 4:2-Erfolg bei den Winnipeg Jets.