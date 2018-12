Eishockey in der NHL : Kühnhackl gibt Assist bei Sieg der Islanders

Tom Kühnhackl (l.) im Duell mit Ottawas Bobby Ryan. Foto: USA TODAY Sports/Brad Penner

New York Die deutschen Eishockey-Nationalspieler Tom Kühnhackl und Torhüter Thomas Greiss haben mit den New York Islanders einen wichtigen Sieg im Kampf um die Play-offs in der nordamerikanischen Profiliga NHL gefeiert.

Der zweimalige Stanley-Cup-Sieger Kühnhackl leistete beim 6:3-Comebacksieg gegen die Ottawa Senators einen Assist, der etwas glücklose Greiss wurde in der 27. Minute beim Stand von 1:3 vom Eis genommen.

Damit liegen die Islanders mit 42 Punkten aus 36 Spielen weiter auf Platz vier der Metropolitan Division. Für die New Yorker war es der fünfte Sieg in den vergangenen sechs Begegnungen.

