Deutscher NHL-Spieler: Draisaitl und Edmonton beenden Auswärtstrip mit Niederlage

Leon Draisaitl (M.) von den Edmonton Oilers wird von Nick Ritchie von den Anaheim Ducks bedrängt. Foto: AP/Jae C. Hong

San Jose Die Edmonton Oilers waren auf großer Auswärtsfahrt. Vier Spieler hintereinander mussten sie in der NHL beim Gegner ran. Das letzte Spiel der Reise ging für das Team um den Deutschen Leon Draisaitl verloren.

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben in der letzten Partie ihres Vier-Spiele-Auswärtstrips in der nordamerikanischen NHL eine klare Niederlage kassiert. Die Kanadier verloren am Dienstag (Ortszeit) bei den San Jose Sharks 2:7 (1:3, 1:2, 0:2). Draisaitl und auch Tobias Rieder blieben ohne Scorer-Punkte.