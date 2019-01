Eishockey in der NHL: Kahun und Chicago verlieren gegen Nashville nach Verlängerung

Chicago Im Jahr 2019 läuft es noch nicht rund bei Dominiki Kahun und den Chicago Blackhawks. Gegen die Nashville Predators setzt es die vierte Niederlage im fünften Spiel.

Eishockey-Nationalspieler Dominik Kahun hat mit den Chicago Blackhawks in der nordamerikanischen NHL die zweite Niederlage in Serie kassiert. Das Team aus Illinois musste sich am Mittwoch (Ortszeit) in eigener Halle den Nashville Predators knapp mit 3:4 (1:2, 1:1, 1:0, 0:1) nach Verlängerung geschlagen geben.