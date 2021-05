NHL : Draisaitl und Kahun lösen Play-off-Ticket mit Edmonton Oilers

Vancouver Dominik Kahun und Leon Draisaitl haben mit den Edmonton Oilers den Einzug in die Play-offs der NHL perfekt gemacht. Beim entscheidenen 5:3 bei den Vancouver Canucks glänzten die Eishockey-Nationalspieler als Torschütze und Vorbereiter.

Die Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl und Dominik Kahun stehen mit den Edmonton Oilers in den Playoffs der NHL. Das Team gewann am Montagabend 5:3 gegen die Vancouver Canucks. Rekordscorer Draisaitl lieferte die Vorlagen zum ersten und letzten Treffer. Er und schraubte seine Ausbeute damit auf 73 Torbeteiligungen (24 Tore, 49 Assists). Kahun traf mit einem satten Schuss zum 4:2 und seinem siebten Saisontor. Mann des Abends aber war Connor McDavid mit zwei Toren und zwei Vorlagen. Die Canucks, die auf Marc Michaelis verzichteten, kassierten durch die Niederlage dagegen einen Rückschlag für ihre Play-off-Hoffnungen. Auch Tim Stützle konnte in der Kanada-Division einen Sieg verbuchen, die Ottawa Senators gewannen 2:1 gegen die Winnipeg Jets.