NFL : Wentz führt Eagles mit zwei späten Touchdown-Pässen zum Sieg

New York Die Philadelphia Eagles haben ihren zweiten Saisonsieg eingefahren. Beim 22:21-Sieg gegen die New York Giants brilliert Quarterback Carson Wentz im vierten Viertel.

Mit zwei späten Touchdown-Pässen hat Quarterback Carson Wentz die Philadelphia Eagles zu einem Comeback-Sieg in der Football-Profiliga NFL geführt. Der 27-Jährige, der zu Beginn selbst einen Touchdown erzielte, bediente in der Schlussphase des Spiels gegen die New York Giants Greg Ward und Boston Scott in der Endzone. Am Ende stand es 22:21 für die Eagles.