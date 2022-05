3. Handball-Bundesliga : Eagles verspielen ihre gute Ausgangslage

HSG-Trainer Maik Pallach versuchte in Pforzheim vergeblich, sein Team so richtig in die Spur zu bringen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Nach der 29:32 (11:13)-Niederlage bei der SG Pforzheim/Eutingen kann die HSG Krefeld die Hoffnung auf den Aufstieg so gut wie begraben. In der Schlussphase verspielte das Team in den letzten vier Minuten eine 27:26-Führung.

So gut wie aus ist der Traum von der Rückkehr in die 2. Handball-Bundesliga. Aufgrund einer insgesamt enttäuschenden Vorstellung musste sich die HSG Krefeld Niederrhein am Samstagabend bei der SG Pforzheim/Eutingen mit 29:32 (11:13) geschlagen geben. Vor 1100 Zuschauern konnten die Eagles an ihre Galavorstellung gegen Konstanz nicht anknüpfen und unterlagen verdient. Es besteht nur noch ein ganz kleines Fünkchen Hoffnung, dass es am Ende aufgrund des direkten Vergleichs oder des Torverhältnisses noch zu Platz zwei reicht. Eine Vorentscheidung könnte schon am kommenden Wochenende fallen, wenn die HSG spielfrei ist.

„Das war unsere schlechteste Saisonleistung“, sagte Trainer Maik Pallach nach dem Spiel, der angesichts der Leistung ziemlich niedergeschlagen war. Besonders ärgerte er sich, dass sein Team kurz vor Schluss eine 28:27-Führung aus der Hand gab: „Gerade wenn man das Ziel hat aufzusteigen, kann man bei so einem Spielstand nicht so einbrechen. Wenn wir in der Aufstiegsrunde auswärts kein Spiel gewinnen können, wird es für den Aufstieg nicht reichen. Denn unser Torverhältnis spricht gegen uns.“

Info HSG: Bartmann, Hasenforther, Hüttel – Krings (8), Novickis, Schnalle, Schneider (4), Noll (2), Hahn (6), Kübler (1), Molz, Braun, Brüren (4), Jagieniak (3), Mircic (1). Tabelle: 1. HSG Konstanz 4 Sp., 6:2 Pkt., 137:106 Tore 2. SG Pforzheim 4 Sp. 6:2, 121:105 3. VfL Pfullingen 3 Sp., 4:2, 89:80 4. HSG Krefeld 4 Sp., 4:4, 129:129 5. Schalksmühle 3 Sp. 2:4, 72:92 6. HSG Hanau 4 Sp. 0:8, 99:135. Nächstes Spiel: HSG Krefeld . Schlaksmühle Sa. 14.5. 19Uhr.

Es entwickelte sich in der Bertha-Benz-Halle ein Spiel auf Augenhöhe mit zwei starken Torhütern. Allerdings schlichen sich bei den Krefeldern wieder zu viele technische Fehler und insgesamt 31 Fehlwürfe ein. Pallach nahm beim 6:8-Rückstand seine erste Auszeit, die aber nichts brachte. Die Gastgeber zogen auf vier Tore davon. Die Eagles konnten das bis zur Pause noch auf zwei reduzieren. Aber kurz vor der Halbzeit kassierte Matjia Mircic wie schon gegen Konstanz die Rote Karte.

Auch ohne Mircic blieb die HSG auf Schlagdistanz. Lars Jagieniak, der schon als A-Jugendlicher mit Dormagen in Pforzheim gespielt hatte, verkürzte mit zwei Treffern innerhalb von 46 Sekunden zum 14:15 (34.). Danach legte Pforzheim immer wieder einen Zwei-Tore-Vorsprung vor, Krefeld schaffte dann den Anschluss. Auch auf das 20:23 (48.) antworteten die Gäste mit einem Doppelpack, diesmal durch Maik Schneider (50./51.) zum 22:23.

Das war der Auftakt zu einer dramatischen Schlussphase, in der die Hausherren beim 26:23 (54.) schon auf der Siegerstraße schienen. Doch die Eagles bewiesen Moral und kamen wieder zurück: Lars Jagieniak (54.), Merten Krings (55.), Pascal Noll (55.) und Steffen Hahn (56.) drehten das Spiel innerhalb von nur zwei Minuten zum 27:26. Das war die erste Krefelder Führung seit der zehnten Spielminute. Aber sie sollte erneut nicht lange halten

Pforzheims Coach Alexander Lipps reagierte mit seiner letzten Auszeit und brachte sein Team wieder in die Spur, das binnen 90 Sekunden mit drei Treffern in Folge 29:27 führte. Da Alexander Kübler gleichzeitig eine Zeitstrafe kassierte, verbrachte die HSG die letzten zwei Minuten in Unterzahl und konnte das Blatt nicht mehr wenden.

„Die Enttäuschung ist natürlich groß, Pforzheim ist ein verdienter Sieger. Wir sind vor allem an Torwart Rutschmann gescheitert und am Ende auch an unserer eigenen Uncleverness“, erklärte Pallach. Er sei bis zur 53. Minute ständig damit beschäftigt gewesen, sein Team vorne und hinten so richtig in die Spur zu bringen: „So konnte ich mich beim Coaching gar nicht so richtig auf den Gegner konzentrieren.“ Das machte sein Gegenüber offensichtlich so gut, dass Pallach den Pforzheimer Trainer Alexander Lipps nach der Pressekonferenz noch zum „Spieler des Spiels” kürte. Lipps habe die Eagles vor eine schwere Aufgabe gestellt und mit der Auszeit aktiv zum Sieg beigetragen.