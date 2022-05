Basketball : ART Giants ziehen ins Halbfinale ein

Booker Coplin beim Korbwurf. Der Spieler der ART Giants befindet sich in Galaform. Hier setzt er sich gegen den Koblenzer Shembari Phillips durch. Foto: RP/Ralph-Derek Schröder

Düsseldorf Die Zweitliga-Basketballer der ART Giants setzen sich in einem dramatischen und entscheidenden dritten Play-off-Spiel gegen die Baskets Koblenz durch. Im Halbfinale treffen sie in der kommenden Woche auf die Orange Academy Ulm, die den Favoriten WWU Baskets Münster aus dem Aufstiegsrennen warf.

Von Christine Leska-Ottensmann

Welch eine Spannung, welch eine Dramatik – diesen Spielverlauf hätte sich Alfred Hitchcock wahrlich nicht besser ausdenken können! Die letzten Sekunden im dritten und entscheidenden Playoff-Spiel in Koblenz zwischen den ART Giants und den EPG Baskets Koblenz hielten die elektrisierten Zuschauer, darunter eine lautstarke Fangemeinde aus Düsseldorf, nicht mehr auf den Sitzen. 24 Sekunden waren noch zu spielen, die Giants lagen mit 78:79 zurück. Trainer Florian Flabb nahm eine letzte Auszeit und sagte den Spielzug an. Wie erwartet spielten die Düsseldorfer die Angriffsuhr herunter, ehe Franklyn Aunitz zum Korb zog. Hier war Mark Gebhardt zur Stelle. Er passte das Spielgerät zu Booker Coplin, der aus der Distanz cool und selbstbewusst den Ball zwei Sekunden vor dem Abpfiff sicher versenkte. Der Rest war Jubel. Am Ende siegten die Düsseldorfer im dritten und entscheidenden Viertelfinalspiel mit 84:79 (46:42) und zogen ins Halbfinale der 2. Bundesliga Pro B ein. Dort treffen sie in der kommenden Woche auf die Orange Academy Ulm, die den Favoriten WWU Baskets Münster aus dem Aufstiegsrennen warf.

„Das ist der Wahnsinn! Am Ende war das Spiel auf des Messers Schneide, es hätte in beide Richtungen gehen können. Die gesamte Saison ist bisher wie eine Cinderella-Story: Nach einem schlechten Start haben wir uns super hineingekämpft, sind Zweiter in der Nord-Staffel geworden und jetzt stehen wir sogar im Playoff-Halbfinale. Wir haben nun alles in der eigenen Hand“, zeigt sich Trainer Florian Flabb sichtlich stolz.

Info Das dramatische Viertelfinale in Zahlen 2. Spiel: ART Giants - EPG Baskets Koblenz 64:78 (37:25). Punkte: Coplin 16, Mpacko 13, Mikutis 12, Engelhardt 5, Gebhardt 5, Uzoma 5, Boner 4, Lollis 3, Giddens 1, Aunitz, Pobric, Pook (n.e.). 3. und entscheidendes Spiel:Koblenz - ART Giants 79:84 (42:46). Punkte: Coplin 31, Lollis 13, Aunitz 9, Mikutis 7, Gebhardt 7, Mpacko 7, Boner 6, Giddens 1, Uzoma 1, Engelhardt (n.e.).

Die gesamte Partie war ausgeglichen, kein Team konnte sich absetzen. Im Vergleich zur Niederlage in der Landeshauptstadt waren die Düsseldorfer präsenter, spielten physischer, hatten die Hoheit bei den Rebounds. Auffällig war die gute Quote aus dem Zwei-Punkte-Bereich (bis zur Pause zwölf von 17 Versuchen erfolgreich). Quadre Lollis (elf Zähler) und Lennart Boner (sechs) zeichneten sich hier bis zum Seitenwechsel aus.

In absoluter Galaform präsentierte sich der US-Amerikaner Booker Coplin. Er war von den Koblenzern überhaupt nicht zu stoppen und erzielte 31 Punkte.

Im dritten Viertel blieben die Gäste in Führung (62:57), doch im finalen Abschnitt überschlugen sich die Ereignisse. Hier gab es gleich neun (!) Führungswechsel. Etwas Glück hatten die Giants, als ihnen in einer kurzen Phase mehrere Ballverluste im Angriff unterliefen, der Gegner jedoch kein Kapital daraus schlagen konnte und nur mit 77:74 in Führung ging. 90 Sekunden vor dem Ende verkürzte Coplin auf 76:77, kurz darauf brachte er sein Team wieder in Front. Brian Butler konterte und sorgte 24 Sekunden vor dem Abpfiff wieder für die Führung der Koblenzer – es sollte die letzte sein. Ein genialer Spielzug der Düsseldorfer mit dem Dreier von „Iceman“ Booker Coplin sorgte für die Entscheidung. Das Abenteuer Playoffs und der Traum vom Aufstieg in die zweitklassige Pro A geht für die Düsseldorfer weiter.

Am Freitag hatten sie noch versäumt, den Sack in eigener Halle vorzeitig zuzumachen. Vor rund 550 Zuschauern, die für Gänsehautstimmung sorgten, zogen sie deutlich mit 64:78 den Kürzeren. Zur Pause hatten sie noch mit 37:25 in Führung gelegen, doch eine schwache Leistung im dritten Viertel (6:26) brach ihnen das Genick.