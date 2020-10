Star-Quarterback Newton positiv : Corona-Probleme in der NFL nehmen zu

Kansas City In der NFL muss das zweite Spiel wegen positiver Corona-Tests verlegt werden. Der bislang prominenteste Football-Profi ist betroffen. Die Zahlen der positiv getesteten Spieler bei einem anderen Team steigen deutlich.

Die Terminprobleme in der National Football League NFL durch die Coronavirus-Krise weiten sich aus. Als bislang prominentester Football-Profi wurde Star-Quarterback Cam Newton von den New England Patriots nach NFL-Angaben positiv auf das Coronavirus getestet. Da es auch bei den Kansas City Chiefs bei einem Spieler einen positiven Test gab, konnte die für Sonntag geplante Partie von Ex-Meister New England beim aktuellen Champion Kansas City Chiefs nicht wie geplant stattfinden. Die Partie soll nun am Montag oder Dienstag ausgetragen werden. Bis dahin sollen weitere Kontakte ausgewertet und zusätzliche Tests gemacht werden.