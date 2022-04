Aues Abstieg besiegelt : 6:0 – Darmstadt 98 setzt Ausrufezeichen im Aufstiegskampf

Darmstadt Darmstadt 98 hat seine Aufstiegsambitionen eindrucksvoll untermauert. Gegen das Kellerkind Erzgebirge Aue legte die Elf von Trainer Torsten Lieberknecht eine bärenstarke erste Hälfte hin und klettert auf Platz zwei. Die Auer dagegen stehen nach der klaren Pleite als zweiter Absteiger fest.

Erzgebirge Aue ist nach einem wahren Debakel zum dritten Mal aus der 2. Fußball-Bundesliga abgestiegen. Die Sachsen unterlagen mit einer indisponierten Leistung 0:6 (0:4) bei Aufstiegskandidat Darmstadt 98, das durch den zweiten Sieg in Folge am Hamburger SV und Werder Bremen vorbei auf Platz zwei kletterte. Aue kann als Tabellenvorletzter den Relegationsplatz an den letzten beiden Spieltagen nicht mehr erreichen.