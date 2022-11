NFL in München : Cro eröffnet in der Allianz Arena

Die Arena in München vor dem Spiel. Foto: dpa/Sven Hoppe

Liveblog München Am 13. November trägt die NFL ihr erstes Spiel in Deutschland aus: Die Tampa Bay Buccaneers spielen gegen die Seattle Seahawks. In unserem Liveblog halten wir Sie zu allem rund um die Partie auf dem Laufenden.