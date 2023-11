Fehlerfest und Pleite gegen Colts Patriots-Krise verschärft sich beim „Heimspiel“ in Frankfurt

Nächster Rückschlag für den früheren Football-Primus: Die New England Patriots haben ihre sportliche Krise auch in Deutschland nicht beenden können und taumeln einer aussichtslosen Restsaison in der NFL entgegen. Vor 50 144 Fans - darunter die Nationalspieler Leon Goretzka und Mats Hummels - verloren die Patriots am Sonntag in Frankfurt mit 6:10 (3:7) gegen die Indianapolis Colts.