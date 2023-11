„Fans haben das Spiel gewonnen“ Mahomes will nach Deutschland zurückkehren

Sein Quarterback Patrick Mahomes widersprach ihm da keineswegs – im Gegenteil. Direkt nach dem Sieg drehte er noch eine Runde durchs Stadion und interagierte mit den Fans. „Es war eine großartige Erfahrung, hier in Deutschland zu sein“, schwärmte Mahomes. „Man hat überall Rot gesehen, das Chiefs-Kingdom hat abgeliefert. Man konnte die Liebe fühlen, nicht nur für das Spiel, sondern auch für die Spieler.“ Mahomes hoffe, dass er „eines Tages zurückkehren“ könne: „Ich arbeite mit einigen Menschen in Deutschland zusammen und ich möchte nochmal hierher kommen und das Chiefs-Kingdom in Deutschland sehen.“