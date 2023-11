„Ihr glücklichen Frankfurter“ Chiefs gegen Dolphins – Top-NFL-Spiel auf deutschem Boden

Grund zur Sorge besteht bei den Chiefs aber eher nicht, so lange Mahomes in Kombination mit Head Coach Andy Reid am Ruder ist und mit Travis Kelce den besten Tight End der Liga an seiner Seite weiß. Dieses Trio ist immer für außergewöhnliche Momente gut und Mahomes beweist seit Jahren, dass er Dinge kann, die kein anderer Quarterback in der NFL auf dem Kasten hat. Lediglich seine Passempfänger, die nicht Kelce heißen, sind in dieser Saison bislang ein Problem. Zwei Niederlagen in Folge sind für die Chiefs zudem ungewöhnlich; seit Mahomes‘ der Stamm-Quarterback ist (2018) gab es das erst dreimal, weil man aber auch kaum einmal überhaupt verlor.