NFL Jaguars festigen Play-off-Platz – Patriots verlieren erneut

Einen weiteren Rückschlag gab es für die New England Patriots. Im ersten Spiel seit der Niederlage gegen die Colts in Frankfurt unterlag die Mannschaft von Trainer Bill Belichick den New York Giants 7:10. Für die Giants war es im zwölften Spiel der Saison erst der vierte Sieg, die Patriots stehen nun bei neun Pleiten in elf Partien.