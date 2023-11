NFL in Deutschland So unterschiedlich reisen die Miami Dolphins und Kansas City Chiefs an

Die Dolphins sind bereits am Dienstagmorgen deutscher Zeit in Frankfurt gelandet und haben somit beinahe eine gesamte Woche, um sich an die neue Zeitzone (aktuell fünf Stunden Unterschied, in den USA wird die Uhr erst an diesem Wochenende zurückgestellt) zu gewöhnen. Zudem konnten die Spieler dann den Dienstag, den sie immer frei haben, nutzen, um Frankfurt ein wenig zu erkunden, bevor es ab Mittwoch ausschließlich an die Arbeit geht. Head Coach Mike McDaniel kündigte bereits an, dass es für ihn ausschließlich eine Dienstreise sei und er die meiste Zeit auf dem Hotelzimmer und dem Trainingsplatz verbringen werde.