NFL zurück in Deutschland Warum das Frankfurt-Spiel besser war als das in München

Die Fans der Kansas City Chiefs waren denen der Miami Dolphins zahlenmäßig überlegen, es war viel Rot auf den Tribünen zu sehen. Und nicht nur dadurch sorgten diese Fans dafür, dass es sich für die Chiefs auch Tausende von Kilometern von zu Hause entfernt anfühlte wie ein Heimspiel – so gut es eben ging. Die eigene Mannschaft wurde lautstark angefeuert, der Gegner ausgebuht. Die US-Nationalhymne endet mit dem Satz „and the home of the free“, wobei die Kansas-City-Fans das letzte Wort mit einem lautstarken und langgezogenen „Chiefs“ übertönten. Ganz so wie eben im Arrowhead Stadium daheim in Missouri.