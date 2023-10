Rhein-Fire-Coach Jim Tomsula „Die NFL sollte in Düsseldorf spielen“

Am kommenden Sonntag ist der NFL-Zirkus wieder in Deutschland unterwegs: In Frankfurt treffen die Kansas City Chiefs um 15.30 Uhr auf die Miami Dolphins. Es wird das zweite Spiel der US-amerikanischen Football-Liga hierzulande sein, das dritte folgt eine Woche später zwischen den New England Patriots und den Indianapolis Colts. Auch abgesehen davon wird die NFL hierzulande immer präsenter, sei es durch die Flag-Football-Programme an Schulen oder jüngst die Eröffnung des Hauptquartiers in Düsseldorf.