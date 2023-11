Ein medizinisches Wunder? Star-Quarterback Rodgers plant Blitz-Comeback nach Achillessehnenriss

Am Montag kam Rodgers ohne Krücken ins Stadion und warf auf dem Feld einige Bälle. „Wir gehen so klug wie möglich vor und versuchen nicht, die Achillessehne zu belasten, sondern sie so zu dehnen, damit ich schneller mit den Bewegungen beginnen kann“, hatte der Routinier in der Pat McAfee Show gesagt.