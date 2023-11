Beim NFL-Spiel in Frankfurt Die Kansas City Chiefs machen es wie Rhein Fire

„Es gibt Ärger, wenn es nicht funktioniert. Aber wenn doch, dann sind alle happy“, sagte im Juni einer, der an einem solchen Spielzug in diesem Jahr auch schon einmal beteiligt war. Er spielt aber nicht in der NFL, sondern in der European League of Football für Rhein Fire. Die Rede ist von Till Janssen, der, genau wie Edwards von den Chiefs am Sonntag, damals in Köln einen eroberten Ball nach hinten zu einem Teamkollegen geworfen hatte. In diesem Fall war es Omari Williams, der daraufhin ebenfalls einen Touchdown erzielte. Legt man die beiden Spielzüge nebeneinander, sind sie sich schon ziemlich ähnlich.