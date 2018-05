NBA: Cleveland Cavaliers gleichen gegen die Boston Celtics aus

Die Cleveland Cavaliers haben in der Halbfinal-Serie der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gegen die Boston Celtics ausgeglichen. Der Vizemeister setzte sich im vierten Spiel vor heimischer Kulisse mit 111:102 durch.

Das nächste Aufeinandertreffen findet am Mittwoch in Boston statt, wo die Celtics in diesen Play-offs noch ungeschlagen sind. Auf den Sieger des Duells wartet im Finale der Gewinner des zweiten Halbfinales zwischen Titelverteidiger Golden State Warriors und den Houston Rockets. Die Warriors führen in der Serie mit 2:1.