NBA: Toronto Raptors entlassen Trainer Dwane Casey

Toronto Trotz der besten Saison ihrer Klubgeschichte haben die Toronto Raptors aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA am Freitag ihren Trainer Dwane Casey entlassen.

Casey, der am Mittwoch zum besten Trainer in der NBA gewählt wurde, musste den Preis dafür zahlen, dass sein Team zum dritten Mal nacheinander in den Play-offs von den Cleveland Cavaliers (0:4) um Superstar LeBron James ausgeschaltet wurde. Die Raptors belegten den ersten Platz der Eastern Conference und beendeten die beste reguläre Saison ihrer Geschichte mit 59 Siegen und 23 Niederlagen.