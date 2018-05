NBA: Golden State Warriors gewinnen Spiel eins gegen die Houston Rockets

Houston Die Golden State Warriors haben zum Auftakt der Western Conference Finals einen Auswärtssieg gefeiert. Der Titelverteidiger der NBA gewann das erste Spiel der Serie gegen die Houston Rockets 119:106 (56:56).

In der Best-of-Seven-Serie liegt das Team aus dem kalifornischen Oakland nach dem Auswärtserfolg mit 1:0 in Führung. Das zweite Spiel der Finalserie in der Western Conference ist für Mittwoch ebenfalls in Houston angesetzt.