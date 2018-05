Conference-Finals in der NBA: Cleveland Cavaliers schlagen gegen Boston Celtics zurück

Boston ( Mit einem Kantersieg hat Vizemeister Cleveland Cavaliers in der Halbfinalserie der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gegen die Boston Celtics den Anschluss geschafft.

Das Team aus Ohio um den erneut herausragenden LeBron James feierte am Samstagabend einen 116:86-Erfolg gegen den Rekordmeister und verkürzte in der Serie best of seven auf 1:2.