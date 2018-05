NBA: Houston Rockets schlagen gegen Golden State Warriors zurück

Houston Superstar James Harden hat die Houston Rockets im Play-off-Halbfinale der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zum Ausgleich gegen den Titelverteidiger geführt.

Der fünfmalige Allstar und Olympiasieger von London 2012 erzielte beim 127:105-Erfolg der Texaner in Spiel zwei der Serie best of seven gegen die Golden State Warriors mit 27 Punkten und 10 Rebounds ein Double-Double. Ebenfalls auf 27 Zähler kam Bankspieler Eric Gordon.