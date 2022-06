Tennis-Turnier in Bad Homburg : Französin Garcia gewinnt Finale gegen Andreescu

Caroline Garcia. Foto: dpa/Thomas Frey

Bad Homburg Caroline Garcia hat das Tennis-Turnier in Bad Homburg gewonnen. Die Französin setzte sich am Samstag im Endspiel gegen Bianca Andreescu aus Kanada mit 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 durch und feierte damit eine gelungene Generalprobe für das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon.

Für die 28 Jahre alte Garcia ist es der achte Turniersieg auf der WTA-Tour. Die deutschen Topspielerinnen Angelique Kerber und Sabine Lisicki waren im Viertelfinale gescheitert.

Andreescu, US-Open-Siegerin von 2019, hatte nach der verletzungsbedingten Absage von Simona Halep aus Rumänien das Finale kampflos erreicht und damit viel Kraft gespart. Nachdem die Kanadierin den ersten Satz im Tiebreak für sich entscheiden konnte, leistete sich mit zunehmender Spielzeit jedoch einige Fehler. Nach 2:46 Stunden verwandelte Garcia ihren ersten Matchball.

(ako/dpa)