Im Hauptfeld dabei : Kuhn, Marterer und Schunk qualifizieren sich für Wimbledon

Maximilian Marterer. (Archiv) Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

London Die deutschen Tennisprofis Maximilian Marterer, Nicola Kuhn und Nastasja Schunk haben das Hauptfeld beim Rasen-Klassiker in Wimbledon erreicht. Sie gewannen am Donnerstag ihre Finalspiele in Roehampton und gehen ab Montag beim Grand-Slam-Höhepunkt im All England Club an den Start.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Marterer (27) bezwang am Donnerstag in der dritten Qualifikationsrunde den Amerikaner Nicolas Moreno De Alboran 7:6 (7:2), 7:6 (13:11), 6:3. Der Nürnberger hatte es in Wimbledon bislang nur 2018 in die erste Runde geschafft. Erstmals in seiner Karriere steht Kuhn, der früher für Spanien startete, unter den besten 128 bei einem Grand-Slam-Turnier. Der 22-Jährige setzte sich gegen Rinky Hijikata aus Australien 6:4, 3:6, 7:5, 7:6 (7:4) durch.

Wie auch bei den French Open schaffte Schunk die Qualifikation für das Hauptfeld. Die 18-jährige aus Leimen gewann gegen die Amerikanerin Danielle Lao 6:1, 6:3. Die weiteren deutschen Starterinnen in der Qualifikation waren in den vorigen Runden ausgeschieden. Angeführt werden die insgesamt sechs deutschen Damen von der früheren Siegerin Angelique Kerber, die an Position 15 gesetzt ist.

Zusätzlich zu Marterer und Kuhn sind fünf deutsche Herren über ihre Weltranglistenposition direkt in der ersten Runde von Wimbledon (27. Juni - bis 10. Juli) dabei. In Abwesenheit des derzeit verletzt fehlenden Weltranglistenzweiten Alexander Zverev hatte zuletzt Oscar Otte für Aufsehen gesorgt und die Halbfinals in Stuttgart und dem westfälischen Halle erreicht.

In der entscheidenden Qualifikationspartie unterlag Daniel Masur (27) dem Amerikaner Christian Harrison mit 6:4, 3:6, 7:5, 4:6, 1:6. Routinier Philipp Kohlschreiber (38) war in der zweiten Runde der Qualifikation gescheitert, es war sein letztes Profispiel auf der ATP-Tour.

(ako/sid)