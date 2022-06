„Von Zuschauern getragen“ : Otte im Viertelfinale von Halle

Halle Oscar Otte wird in Halle immer mehr zum Publikumsliebling. Der Kölner steht beim Rasen-Turnier im Viertelfinale - und ist auch dort nicht ohne Chance.

Nach seinem Einzug ins Viertelfinale beim Rasen-Turnier im westfälischen Halle schrie Oscar Otte seine Freude und Erleichterung laut heraus. „Geil, dass ich durch bin“, sagte der 28 Jahre alte Tennisprofi aus Köln am Donnerstag nach seinem 4:6, 6:0, 7:6 (7:3) im Achtelfinale gegen den Georgier Nikolos Bassilaschwili. Mit seinem zweiten Matchball machte Otte nach 1:56 Stunden das Weiterkommen perfekt. Damit hat bei der mit 2,275 Millionen Euro dotierten ATP-Veranstaltung zumindest ein Deutscher das Viertelfinale erreicht.

In Abwesenheit des verletzten Alexander Zverev ruhen die Hoffnungen auf Otte. „Das merkt man schon. Man will nicht als letzter Deutscher hier ausscheiden“, sagte die deutsche Nummer zwei. „Ich kann es noch gar nicht richtig glauben. Den Sieg genieße ich jetzt erstmal.“ Im Kampf um den Halbfinal-Einzug bekommt es Otte nun am Freitag mit Karen Chatschanow zu tun. Der Russe setzte sich gegen den Serben Laslo Djere mit 7:6 (7:4), 6:4 durch.