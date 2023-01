Australian Open Zverev gegen Qualifikanten, Niemeier gegen die Nummer 1

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev trifft bei den Australian Open in der ersten Runde auf einen Qualifikanten. Das ergab die Auslosung für das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne am Donnerstag. Der 25 Jahre alte Hamburger ist nach seiner langen Verletzungspause wegen einer schweren Fußverletzung an Nummer zwölf gesetzt.