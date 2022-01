"Bis zum Ende meines Lebens im Herzen" : So emotional reagiert Nadal auf seinen 21. Grand-Slam-Titel

Melbourne Rafael Nadal hat bei den Australian Open in einem sensationellen Duell Geschichte geschrieben. Der Spanier steht nun bei Grand Slams eine Stufe über Roger Federer und Novak Djokovic.

Es ist die Krönung einer einzigartigen Karriere, die er 2005 bei den French Open , mit dem Sieg im Finale gegen Mariano Puerta, als damals 19-Jähriger so richtig in Schwung brachte. Unglaubliche 13 Titel auf der geliebten roten Asche von Paris sind es mittlerweile, dazu vier bei den US Open , zwei in Wimbledon - und nun eben zwei in Melbourne. Eine unfassbare Leistung.

Medwedew verpasste es dagegen nach seinem Triumph in New York im vergangenen September, sofort den zweiten Majortitel nachzulegen, was noch keinem Spieler seit Einführung des Profitennis 1968 gelungen ist. Für den 25-Jährigen war es in Down Under die zweite Finalniederlage in Folge, im vergangenen Jahr hatte er klar gegen Djokovic verloren, den er auch in der Weltrangliste angreifen wollte. Doch er vergab die Chance, ganz nah an die Nummer eins heranzurücken, was ursprünglich auch der Plan des früh gescheiterten Alexander Zverev war. "Was Rafa heute geleistet hat, ist unglaublich", meinte Medwedew anerkennend.