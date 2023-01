Serbe peilt seinen 92. Titel an Djokovic in Adelaide im Halbfinale - Medwedew wartet

Tennis-Star Novak Djokovic ist auf dem Weg zu den Australian Open beim ATP-Turnier in Adelaide ins Halbfinale eingezogen. Der 35-jährige Serbe besiegte am Freitag den Kanadier Denis Shapovalov mit 6:3, 6:4 und bekommt es in der Runde der besten vier im Duell zweier ehemaliger Weltranglistenerster mit dem Russen Daniil Medwedew zu tun.