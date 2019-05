Giro d'Italia : Carapaz baut Vorsprung am Geburtstag aus

Carapaz baut Vorsprung am Geburtstag aus

Antholz Richard Carapaz hat sich beim Giro d'Italia seinen 26. Geburtstag mit einem weiteren Tag im Rosa Trikot versüßt. Auf der 17. Etappe knöpfte der Ecuadorianer im Schlussspurt seinen schärfsten Konkurrenten wichtige Sekunden ab.

Im Biathlon-Stadion von Antholz ist Richard Carapaz dem ersten Gesamtsieg eines Ecuadorianers beim Giro d'Italia wieder ein Stück näher gekommen. Nach einer Attacke kurz vor dem Ziel knöpfte Carapaz an seinem 26. Geburtstag am Mittwoch auf der 17. Etappe seinen größten Rivalen Vincenzo Nibali aus Italien und Primoz Roglic aus Slowenien weitere sieben Sekunden ab. Damit festigte Carapaz seine Führung in der Gesamtwertung.