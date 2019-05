Kommunalwahl : Bahnrad-Olympiasiegerin Vogel für CDU im Erfurter Stadtrat

Erfurt Kristina Vogel ist am Wochenende in den Erfurter Stadtrat eingezogen. Die Bahnrad-Olympiasiegerin, die seit einem Unfall im vergangenen Jahr querschnittsgelähmt ist, stand auf Platz zwei der örtlichen Wahlliste.

Die querschnittsgelähmte Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel engagiert sich jetzt in der Kommunalpolitik in Erfurt. Die 28-Jährige wurde bei der Kommunalwahl für die CDU in den Stadtrat gewählt, teilte die CDU-Fraktion am Dienstag nach Abschluss der Stimmenauszählung mit. Die CDU stellt im Parlament der Thüringer Landeshauptstadt trotz Verlusten mit 19,6 Prozent die größte Fraktion vor SPD und Linke.