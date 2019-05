Nächster Sünder nach der "Operation Aderlass" : Ex-Radprofi Hondo gibt Blutdoping zu

Düsseldorf Der Nationaltrainer des Schweizer Straßenradrennteams hat Blutdoping während seiner aktiven Karriere zugegeben. Der deutsche Ex-Radprofi gewann in seiner besten Zeit zwei Etappen des Giro d’Italia und war einmal deutscher Meister.

Den Schatten seiner Vergangenheit konnte Danilo Hondo nicht entrinnen - und auch seine Karriere als Schweizer Nationaltrainer liegt nun in Scherben. Der deutsche Ex-Radprofi hat in einem Interview mit der ARD-Dopingredaktion Blutdoping im Zusammenhang mit dem Skandal um den Mediziner Mark S. eingeräumt.

"Es ging um 2011. Ich muss sagen, und das ist mir auch die ganze Nacht durch den Kopf gegangen, da hatte ich diesen schwachen Moment. Ich habe den größten Fehler meines Lebens getan und dieser Geschichte zugestimmt", sagte Hondo. Die Behandlung in dem Jahr habe ihn 30.000 Euro gekostet, die er an Mark S. bezahlte.

Hondo (45) wurde noch am Sonntag von seinen Aufgaben als Nationaltrainer der Schweiz fristlos entbunden. Zwischen 1999 und 2014 war er als Radprofi aktiv und fuhr sowohl für das Team Telekom (bis 2003) als auch das Team Gerolsteiner (2004-2005). Er gewann in seiner besten Zeit zwei Etappen des Giro d'Italia und war einmal deutscher Meister (2002).

Hondo hatte bereits geahnt, dass seine Tätigkeit in der Schweiz beendet ist - von einer Sperre geht er auch aus. "Mir ist klar, dass es keine berufliche Zukunft, weder bei Swiss Cycling, noch in irgendeiner anderen Form im Sport, im Radsport mehr für mich geben wird", sagte Hondo, der bei seinen Verfehlungen schon 37 Jahre alt war und seiner Karriere damals auch aus finanziellen Motiven heraus noch einmal einen Schub hatte geben wollen.

Blutzuführungen, so schilderte es Hondo, habe es in dem betreffenden Jahr vor den Klassikern und auch vor der Tour de France gegeben. Im italienischen Team Lampre, für das Hondo 2011 fuhr, habe niemand etwas mitbekommen. "Ich werde jetzt für Fehler in meiner Vergangenheit bestraft", sagte Hondo, er habe sich in der Schweiz in seiner Trainerfunktion immer gegen Doping stark gemacht. Zudem behauptete Hondo, das Blutdoping habe bei ihm keinen leistungssteigernden Effekt gehabt.