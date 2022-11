Dritte Handball-Liga : ATV verspielt einen Zehn-Tore-Vorsprung

Kerken Nach zuvor vier Niederlagen in Folge liefert der ersatzgeschwächte TV Aldekerk über weite Strecken eine starke Vorstellung. Doch am Ende überwiegt nach dem 27:27 gegen TuS Opladen die Enttäuschung.

Vor dem Spiel hätte Handball-Drittligist TV Aldekerk , der auf fünf Leistungsträger verzichten musste, für einen Punkt gegen den Tabellendritten TuS Opladen wahrscheinlich sofort unterschrieben. Doch nach dem 27:27 (17:8) überwog in den Reihen des Aufsteigers, der den Gegner in der ersten Halbzeit förmlich an die Wand gespielt hatte, die Enttäuschung. „Wir spielen eine überragende erste Hälfte. Dann stellt Opladen die Deckung um. Wir kriegen nichts mehr gebacken und reanimieren den Gegner“, sagte ATV-Spielertrainer Tim Gentges nach der packenden Begegnung. „Vielleicht sieht die Welt nach dem einen oder anderen Bierchen schon wieder anders aus. Der eine Punkt kann im Kampf um den Klassenerhalt noch Gold wert sein.“

Direkt nach der Pause donnerte Spielertrainer Tim Gentges den Ball zur Zehn-Tore-Führung in die Maschen. Doch dann wurde es in der Halle merklich stiller. Erinnerungen an das vorherige Heimspiel gegen den Longericher SC wurden wach, als der ATV in der zweiten Halbzeit erst nach 57 Minuten sein erstes Feldtor geworfen hatte. Die Gäste hatten die Abwehr auf eine offensivere Variante umgestellt. Damit kamen die Hausherren, die jetzt auch einige Male Pech mit Pfostentreffen hatten, überhaupt nicht klar. Nach einem blitzsauberen 8:0-Lauf des Tabellendritten war der Vorsprung auf gerade einmal zwei Tore geschmolzen (38.). Nach 50 Minuten ging beim Stand von 23:23 ein filmreifer Handball-Krimi in die entscheidende Phase. Die Grün-Weißen kämpften sich mit viel Willen und Leidenschaft zurück in die Partie und gingen in der 55. Minute mit 26:23 in Führung. In der letzten Minute schaffte Opladen den Ausgleich zum 26:26 – 47 Sekunden waren noch zu spielen. 18 Sekunden vor Schluss ließ Tim Gentges mit dem Treffer zum 27:26 noch einmal Hoffnungen auf ein Happy End aufkommen. Doch Opladens Maurice Meurer hatte etwas dagegen und erzielte acht Sekunden vor dem Abpfiff den letzten Treffer des Abends.