Lance Armstrong über Doping : „Wir haben getan, was wir tun mussten“

„Wir haben getan, was wir tun mussten“

Los Angeles Lance Armstrong hat sich erneut zu Doping geäußert. Er bezeichnete seine Vergehen als Fehler, würde aber wieder so handeln wie damals.

Das tief gefallene Radsport-Idol Lance Armstrong hat in einem Interview mit NBC Sports seine Dopingvergehen als Fehler bezeichnet, obwohl er wieder so handeln würde wie damals. "Wir haben getan, was wir tun mussten, um zu gewinnen. Es war illegal, aber ich würde nichts ändern - ob es den Haufen Geld betrifft, den ich verloren habe, oder dass ich vom Held zur Null geworden bin", sagte der 47-jährige Amerikaner.