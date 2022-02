Zwischenfall für enge Kontaktperson : Kombinierer Geiger wird statt zur Schanze zum Snowboard gefahren

Der deutsche Kombinierer Vinzenz Geiger hat einen ungewöhnlichen Zwischenfall bei den Olympischen Spielen erlebt. Weil er als Kontaktperson besondere Maßnahmen ergreifen muss, gab es einen Fehler im System. Ein Fahrer fuhr ihn zum Snowboard statt zur Sprungschanze.

Olympia am Sonntag : Was Sie in der Nacht verpasst haben

„Unzumutbar“ : Kritik an Zuständen in Olympia-Quarantäne

Derweil habe sich für die drei deutschen Athleten in den olympischen Quarantäne-Unterkünften die Lage nach vehementer Kritik des Deutschen Olympischen Sportbundes deutlich verbessert. Dies teilte der DOSB am Sonntag mit. Der Nordische Kombinierer und Olympiasieger Eric Frenzel habe innerhalb seines Quarantäne-Hotels in ein größeres Zimmer mit deutlich verbessertem Standard umziehen können. Sein Teamkollege Terence Weber sei aus der Selbstisolation im Mannschaftshotel in ein weiteres Quarantänehotel in Zhangjiakou mit ebenfalls ordentlichen Bedingungen verlegt worden, hieß es.