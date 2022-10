Schockmoment bei Formel-1-Rennen : Pierre Gasly rast in Suzuka fast in Bergekran

Suzuka Kurz nach dem Start wird es beim Formel-1-Rennen in Japan chaotisch. Für Aufregung sorgt vor allem ein riskanter Vorfall mit einem Bergungsfahrzeug.

Ein Bergekran am Streckenrand hat den vorbeirasenden französischen Formel-1-Fahrer Pierre Gasly beim Grand Prix in Japan in Rage versetzt. „Was macht dieser Traktor auf der Strecke“, brüllte der Alpha-Tauri-Fahrer am Sonntag am Boxenfunk zu seinem Team: „Ich bin direkt daran vorbeigefahren. Das ist nicht zu akzeptieren. Denkt dran, was passiert ist. Ich kann das nicht glauben.“ Er habe sich in dieser Situation umbringen können, fluchte er später und lief sauer durch das Fahrerlager.