Doppelsieg im Paralympics-Straßenrennen : Majunke gewinnt zweite Goldmedaille – Dreock-Käser holt Silber

Tokio Jana Majunke und Angelika Dreock-Käser haben beim Straßenrennen bei den Paralympics einen Doppelsieg geholt: Majunke gewann bereits ihre zweite Goldmedaille, Dreock-Käser sicherte sich Silber.

Majunke lag beim deutschen Doppelsieg in der Startklasse T1-2 in 1:00:58 Stunden 2:42 Minuten vor Dreock-Käser, die im Zeitfahren Dritte geworden war. Für Majunke, die spastische Bewegungsstörungen hat, war es nach Bronze in Rio auf der Straße die dritte Paralympics-Medaille. Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) besserte seine Bilanz damit auf elf Goldmedaillen in Tokio auf, darunter drei der Radsportler. Auch Annika Zeyen hatte neben Majunke Platz eins belegt.