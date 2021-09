Nicht weiter als Olympiasieger Tentoglou : Para-Weitspringer Rehm gewinnt in Tokio Gold

Para-Weitspringer Rehm gewinnt in Tokio Gold

Tokio Der Weitspringer Markus Rehm hat wie erwartet Gold bei den Paralympics gewonnen – die angepeilte Weite des Olympiasiegers aber verpasst.

Weltrekordler Markus Rehm hat bei den Paralympics in Tokio seine dritte Weitsprung-Goldmedaille in Serie gewonnen. Der 33-Jährige aus Leverkusen triumphierte am Mittwoch mit 8,18 m. Mit seinem Goldsprung blieb Rehm jedoch 23 cm unter der anvisierten Weite des Olympiasiegers Miltiadis Tentoglou. Zu seiner eigenen Weltrekordmarke von 8,62 m fehlten ihm 44 cm.