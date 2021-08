ELENA KRAWZOW (27, Para-Schwimmen): Die sehbehinderte Schwimmerin ist in Sachen Social Media die Nummer eins im deutschen Team, hat bei Instagram mehr als dreimal so viele Follower wie Markus Rehm. 2020 sorgte sie mit einem Fotoshooting im Playboy für Schlagzeilen. Sportlich gehört sie nach Silber in London erneut zu den heißesten deutschen Medaillenkandidaten im Becken.