Para-Sportler des Jahres von Bayer Leverkusen Weit springen und am Boden bleiben

Schon während der Gala werden ständig die Paralympics im August 2024 in Paris angesprochen. Man könnte es den Athleten nicht verübeln, würden sie sich den Abend als reinen Moment zum Innehalten und Rückblicken auf ihre Leistungen wünschen. Doch viele nehmen ihre Ehrung per Video entgegen, weil sie schon im Trainingslager sind. Auch Schäfer stört sich nicht an den ständigen Anspielungen, auch er denkt schon an den nächsten Wettkampf, und an die Paralympics in Paris. Vorher steht im Mai die nächste Leichtathletik-Weltmeisterschaft an. In beiden Wettkämpfen ist Weitsprung-Gold sein Ziel: „Da führt kein Weg dran vorbei. Ich will mir meinen dritten WM-Titel in Folge und das erste paralympische Gold sichern. Aber auch auf den 100 Metern bin ich guter Dinge, da geht noch mehr.“