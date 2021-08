Nächste deutsche Medaille : Prothesen-Sprinterin Bensusan holt Silber über 200 Meter

Tokio Die nächste Medaille bei den Paralympics für das deutsche Team: Die Sprinterin Irmgard Besusan hat Silber über die 200 Meter gewonnen.

Sprinterin Irmgard Bensusan hat in Tokio ihre vierte Silbermedaille bei Paralympischen Spielen gewonnen. Die 30-Jährige lief bei strömendem Regen die 200 m in der Startklasse T64 in 26,58 Sekunden, zur siegreichen Niederländerin Marlene van Gansewinkel fehlten 36 Hundertstel. Die Leverkusenerin hatte in Rio 2016 über 100 m, 200 m und 400 m schon jeweils Silber geholt.