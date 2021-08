Drei Medaillen innerhalb von Minuten : Sprinter Streng gewinnt Gold – Schäfer und Floors holen Bronze

Tokio Innerhalb von ein paar Minuten haben die deutschen Para-Athleten gleich drei Medaillen gewonnen. Dabei sprintete Felix Streng zu Gold. Zwei Mal gab es Bronze.

Voll im Geschäft waren bereits Streng und Floors - sie holten in der Startklasse T64 über 100 m gleich zwei Medaillen nach Deutschland. "Ich bin so happy, dass ich das nach dem Jahr geschafft habe mit den großen Entscheidungen und den großen Veränderungen. Jetzt habe ich gezeigt, dass sich dieser Mut ausgezahlt hat", sagte Streng.

Der Sprinter verließ im vergangenen Jahr mit argen Nebengeräuschen seine Trainingsgruppe in Leverkusen, wagte den Wechsel nach London - eine goldene Entscheidung. "Das hat ein richtiges Feuer in mir geweckt", schwärmte er.

Auch wenn Streng in Leverkusen "verbrannte Erde" hinterlassen habe, war Floors alles andere als missgünstig. "Ich verstehe mich immer noch sehr gut mit ihm. Wir gönnen uns jeden Erfolg", sagte der 26-Jährige. Er selbst sei mit Bronze über seine Nebenstrecke ohnehin "richtig zufrieden". Streng siegte bei über 30 Grad in 10,76 Sekunden, Floors kam im Herzschlagfinale mit 10,79 Sekunden auf Rang drei.

Leon Schäfer gewann zehn Minuten zuvor nach Silber in seiner Paradedisziplin Weitsprung über 100 m in der Startklasse T63 Bronze. Bereits am Morgen trug Niko Kappel seinen Teil zum erfolgreichen deutschen Tag bei. Der Champion von Rio holte trotz einer von Verletzungen geprägten Saison mit 13,30 m Bronze. Er brauche zur Feier des Tages "auf jeden Fall ein Bier", sagte Kappel.

In den kommenden Tagen könnte Deutschland im Medaillenspiegel deutlich weiter nach oben klettern. Am Dienstag in den Einzelzeitfahren auf der Straße gibt es zahlreiche Medaillenhoffnungen, ehe am "Mega-Mittwoch" die Goldkandidaten Markus Rehm, Taliso Engel und Elena Krawzow starten.