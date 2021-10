„Ich werde kämpfen“ : Paralympics-Siegerin Krawzow wird wegen Gehirntumor operiert

Berlin Die deutsche Para-Schwimmerin Elena Krawzow muss operiert werden, weil sie einen Tumor hat. Das teilte sie selbst am Donnerstagabend mit.

Paralympics-Siegerin Elena Krawzow wird nach der Diagnose ihres Gehirntumors kommende Woche operiert. Es handle sich bei ihrem Tumor um ein „gutartiges diffuses Astrozytom Grad 2“, schrieb die 28 Jahre alte Schwimmerin am Donnerstag nach ihrem Auswertungsgespräch in der Berliner Charité auf Instagram. „Ich werde kämpfen und komme als dieselbe Elena zurück“, versprach die Berlinerin. Sie soll am kommenden Mittwoch operiert werden.