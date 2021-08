Nächste Medaille für Deutschland : Herrmann holt Silber im Speerwurf

Tokio Nächste Medaille für Deutschland bei den Paralympischen Spielen in Tokio: Speerwerferin Frances Herrmann sicherte sich die Silbermedaille.

Speerwerferin Frances Herrmann hat bei den Paralympischen Spielen in Tokio das dritte Edelmetall für die deutschen Leichtathleten gewonnen. Die 32-Jährige warf in der Klasse F34 mit 17,72 m Saisonbestleistung und sicherte sich die Silbermedaille. Insgesamt holte die im Rollstuhl sitzende Cottbuserin damit ihr drittes Edelmetall bei Paralympics. 2008 hatte sie Silber mit dem Diskus gewonnen, 2016 in Rio Bronze mit dem Speer.