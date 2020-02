Fünf Monate vor Start : Das ist das Motto der Olympischen Spiele in Tokio

Die olympischen Ringe in Tokio. Foto: AP/Jae C. Hong

Tokio Am 24. Juli steigt die Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele in Tokio. Nun, rund fünf Monate vor Start, haben die Organisatoren das Motto der Großveranstaltung bekanntgegeben.

Gut fünf Monate vor Beginn der Olympischen Sommerspiele in Tokio haben die Organisatoren das Motto der Großveranstaltung bekannt gegeben. Demnach stehen die Spiele unter dem Slogan „United by Emotion“ („Vereint durch Gefühl“). Das Motto betone die Kraft des Sports, Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen zusammenzubringen, hieß am Montag in einer Mitteilung des Organisationskomitees.