Im Rudern um Olympia-Tickets : Michaela Staelberg soll deutschen Frauen-Achter Schub geben

Krefeld Die Krefelderin sitzt am Wochenende bei der Olympia-Qualifikation in Luzern zum ersten Mal im Deutschland-Achter der Frauen. Auch Jonathan Rommelmann und Laurits Follert vertreten die Krefelder Farben.

Am Wochenende werden auf dem Rotsee in Luzern die letzten begehrten Startplätze für die olympische Regatta vergeben. In Tokio werden sieben Frauenachter an den Start gehen. Fünf Nationen haben sich bereits 2019 bei den Weltmeisterschaften für die Olympischen Spiele qualifiziert. Zwei weitere Startplätze werden noch über die Qualifikationsregatta vergeben. Die Konkurrenz ist hochkarätig. Bei der Europameisterschaft im April holten die Mitkonkurrenten des deutschen Achters Rumänien, Niederlande und Russland die Medaillen.