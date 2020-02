Meinung - Neuss und die Olympia-Bewerbung : Dabei sein ist alles – wenn alle dabei sind

In dem Thema „Olympische Spiele an Rhein und Ruhr“ steckt mehr als „nur“ Sport. Foto: dpa/Felix Kästle

Neuss Die Chancen für eine Olympiabewerbung der Region an Rhein und Ruhr steigen. Allein die Bewerbung für das Mega-Event könnte viel bewegen – nicht nur im Sport. Neuss allerdings ist bislang nicht am Start.

Es ist ein Thema, das die Fantasie beflügelt: Olympische Spiele an Rhein und Ruhr. Seit dieser Woche stehen die Chancen, dass aus der Vision Wirklichkeit werden könnte, deutlich besser. Der Deutsche Olympische Sportbund hält die Rhein-Ruhr-Region für den derzeit einzig möglichen Bewerber für die Olympischen Spiele 2032. Berlin ist aus dem Rennen.

Zwei bis drei Jahre Planungsvorsprung haben sich für den Unternehmer, Sport- und Eventmanager Michael Mronz, Begründer der Initiative „Rhein Ruhr City 2032“, ausgezahlt. In der Hauptstadt an der Spree dagegen ist man zu spät aufgewacht, um rechtzeitig zur Vergabe der Spiele ein tragfähiges Konzept am Start zu haben. Und Neuss und der Rhein-Kreis? In Neuss stehen mangels geeigneter Sportstätten die Chancen schlecht, auch nur als Trainingsort eine größere Rolle zu spielen. Es scheint, als seien diejenigen, bei denen Olympische Spiele Fantasie auslösen, nicht unbedingt in der Kreisstadt zu Hause. Mit den Plänen für eine Kanu-Wildwasserstrecke in Dormagen, die Walter Schneeloch, Präsident des Landessportbundes NRW, als wichtigen Baustein für eine Olympiabewerbung lobt, sieht das schon anders aus. Das ist gut, aber in dem Thema „Olympische Spiele an Rhein und Ruhr“ steckt mehr – mehr auch als „nur“ Sport.

Düsseldorf hat das längst erkannt und ist mit einem Olympiabeauftragten und einem Oberbürgermeister, der Olympia zur Chefsache gemacht hat, auf dem Weg. Viele Projekte für Stadtplanung, Verkehr und Infrastruktur werden vor dem Hintergrund der Olympia-Bewerbung neu diskutiert. Dabei entstehen Ideen, wie die eines Olympischen Dorfs auf der dafür überbauten Gleistrasse zwischen Flingern und Pempelfort. Verrückt? Vielleicht, aber die Pläne des design.lab, der Denkfabrik des Düsseldorfer Planungsbüros RKW, für 5000 neue Wohnungen kamen so gut an, dass eine Realisierung auch ohne Olympische Spiele als interessant betrachtet wird. OB Thomas Geisel nennt die Rheinquerung für die U81 als weiteres Projekt, das mit Olympia realisiert werden könnte. Außerdem verspricht er sich mehr Tempo beim Ausbau des Rhein-Ruhr-Express (RRX) mit dem Ziel von Verbindungen im 15-Minuten-Takt zwischen Köln und Dortmund. Andere sprechen sogar vom „Hyperloop“, einem Hochgeschwindigkeitszug, der die 80-Kilometer-Strecke von Düsseldorf nach Dortmund in einer fast luftleeren Röhre in unter sechs Minuten zurücklegen könnte. Das klingt visionär, zeigt aber das Potenzial von „Olympia“.

Es geht um die Chance, Probleme zu lösen, die über die Zukunft auch der Städte im Kreis entscheiden – der Strukturwandel lässt grüßen: Wohnen, Mobilität, Infrastruktur, aber auch Nachhaltigkeit, Ökologie und Klimaschutz. Eine Olympia-Bewerbung könnte als Katalysator wirken. Dafür müssen Kreis und Stadt eine Struktur schaffen. Das ginge auch mit Hilfe auf der Wirtschaft. Die IHK hat sich schon angeboten – alles möglich, es muss nur zeitig geschehen, andernfalls: siehe Berlin.

Was wäre zum Beispiel, wenn die Pläne fürs Olympische Dorf in Düsseldorf oder Köln doch nicht zum Zuge kämen? Bei einer Veranstaltung von Mronz auf Einladung des CDU-Landtagsabgeordneten Jörg Geerlings mit dem Bürgermeisterkandidaten der Union, Jan-Philipp Büchler, war das am Rande schon einmal Thema. Eine Stunde Fahrtzeit zu den Sportstätten, diese Voraussetzung würde der Rhein-Kreis, strategisch optimal zwischen den beiden Metropolen gelegen, allemal erfüllen. Und selbst wenn die Olympia-Bewerbung nicht zum Tragen käme oder das Olympische Dorf anderswo entstehen sollte – es ist ja nicht so, als gäbe es innovative Ideen fürs Wohnen an Rhein und Erft im Überfluss. Apropos Defizit: Wäre nicht auch die in Neuss dringend benötigte Multifunktionshalle ein Projekt, das im Windschatten von Olympia doch noch an Fahrt gewinnen könnte?